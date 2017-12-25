Мутко: "К 2020 году мы уберем с поля лимит в РФПЛ"



Президент РФС Виталий Мутко заявил, что через несколько лет лимит на легионеров в РФПЛ будет изменен.

"Мы в течение трех лет не будем давить на клубы, но к 2020 году мы уберем с поля лимит. Оставим его в заявке - 7 или 8 легионеров, 25 игроков - заявка. Введем понятия "доморощенный игрок" и "потолок зарплат для первого молодого игрока". Это начнет действовать с сезона-2020/21", - приводят слова Мутко российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Мутко приостановил работу в РФС на полгода.

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