Мутко: "Кокорин стал примером для молодых ребят"

Президент РФС Виталий Мутко высказался о прогрессе форварда питерского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина.

"Мы очень долго общались с главным тренером Станиславом Саламовичем Черчесовым, посмотрели все данные. С точки зрения физиологии это уже другой спортсмен. Он привел себя в абсолютную форму и находится в оптимальном состоянии. И надеюсь, что и в человеческом плане сделал определенные выводы. Видно, что Саша вовлечен в футбол и играет в него с огромным удовольствием. Привел себя в порядок и стал футболистом. Это пример для многих молодых ребят. Бывает, что подают надежды, а потом исчезают", - цитирует Мутко чемпионат.com.

Напомним, Мутко разъяснил слова Путина. | soccernews.ru