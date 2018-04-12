Мутко: "Концовка чемпионата будет интересная"

Теги виталий мутколокомотив москва

Мутко: "Концовка чемпионата будет интересная"Временно отстраненные от выполнения обязанностей президента РФС Виталий Мутко высказался о чемпионской гонке в РФПЛ.

"Локомотив" пока еще имеет большой гандикап. Но надеюсь, концовка будет интересная. Предстоит нешуточная борьба - у лидера впереди еще игры с прямыми конкурентами. Это здорово. Это дает рост мастерства игрокам российской сборной. Главное, чтобы все они обошлись без травм в решающих матчах сезона. Понятно, что это часть футбола, но игрокам нашей национальной команды желаю здоровья", - цитирует Мутко sport24.ru.

Напомним, сборная России обновила свой антирекорд в рейтинге национальных команд ФИФА. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 24 52
2 Спартак Москва 25 50
3 ЦСКА Москва 24 44
4 Краснодар 25 44
5 Зенит Санкт-Петербург 24 42
6 Арсенал Тула 25 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 25 31
9 Динамо Москва 24 30
10 Урал 25 30
11 Амкар 24 28
12 Ахмат 24 27
13 Ростов 25 27
14 Анжи 25 24
15 Тосно 25 24
16 СКА Хабаровск 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов