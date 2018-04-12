Мутко: "Концовка чемпионата будет интересная"
Временно отстраненные от выполнения обязанностей президента РФС Виталий Мутко высказался о чемпионской гонке в РФПЛ.
"Локомотив" пока еще имеет большой гандикап. Но надеюсь, концовка будет интересная. Предстоит нешуточная борьба - у лидера впереди еще игры с прямыми конкурентами. Это здорово. Это дает рост мастерства игрокам российской сборной. Главное, чтобы все они обошлись без травм в решающих матчах сезона. Понятно, что это часть футбола, но игрокам нашей национальной команды желаю здоровья", - цитирует Мутко sport24.ru.
Напомним, сборная России обновила свой антирекорд в рейтинге национальных команд ФИФА. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|24
|52
|2
|Спартак Москва
|25
|50
|3
|ЦСКА Москва
|24
|44
|4
|Краснодар
|25
|44
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|42
|6
|Арсенал Тула
|25
|35
|7
|Уфа
|25
|34
|8
|Рубин
|25
|31
|9
|Динамо Москва
|24
|30
|10
|Урал
|25
|30
|11
|Амкар
|24
|28
|12
|Ахмат
|24
|27
|13
|Ростов
|25
|27
|14
|Анжи
|25
|24
|15
|Тосно
|25
|24
|16
|СКА Хабаровск
|25
|13