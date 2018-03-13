Мутко: "Кто приедет на ЧМ-2018 и как приедет – личное дело каждого"

Теги англиявиталий мутко

Мутко: "Кто приедет на ЧМ-2018 и как приедет – личное дело каждого"

Вице-Премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что Англия может бойкотировать Чемпионат Мира-2018.

"Чемпионат Мира принадлежит не нам, а всему миру. Просто пройдет в России. Но это не российское мероприятие. Конечно, политизировать нет никакого смысла. А приезжать на турнир или нет – дело каждого человека, каждого политика. Если не хотят приезжать – это их право. Но мы в любом случае исходим из того, что футбол должен быть вне политики. В конечном итоге, чемпионат мира проводится для болельщиков, для команд, а искать какие-то поводы для политизации – бессмысленно.

Обращать внимания на это нет никакого смысла. Любые поводы ищутся, чтобы что-то причинить России... А мы занимаемся важным делом – готовимся к чемпионату мира по футболу. Это праздник для болельщиков, для команд. А кто приедет, как приедет – личное дело каждого.

Мы будем продолжать готовиться и выполнять взятые на себя обязательства. Чемпионат Мира ждут миллионы. Продано уже 1 миллион 300 тысяч билетов. Из них около 20 тысяч выкупили британские болельщики. И я не думаю, что им важно, будут ли присутствовать  на матчах политики. Их интересуют сборные", - приводят слова Мутко российские СМИ.

Напомним, что Англия на ЧМ-2018 сыграет в группе G с Тунисом, Панамой и Бельгией. 

Не пропустите: Сайт по продаже билетов на Чемпионат Мира 2018 завис спустя час после начала работы. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Закрепить лидерские позиции: "Ювентус" принимает "Аталанту"

Закрепить лидерские позиции: "Ювентус" принимает "Аталанту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов