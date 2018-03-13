Мутко: "Кто приедет на ЧМ-2018 и как приедет – личное дело каждого"

Вице-Премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что Англия может бойкотировать Чемпионат Мира-2018.

"Чемпионат Мира принадлежит не нам, а всему миру. Просто пройдет в России. Но это не российское мероприятие. Конечно, политизировать нет никакого смысла. А приезжать на турнир или нет – дело каждого человека, каждого политика. Если не хотят приезжать – это их право. Но мы в любом случае исходим из того, что футбол должен быть вне политики. В конечном итоге, чемпионат мира проводится для болельщиков, для команд, а искать какие-то поводы для политизации – бессмысленно.

Обращать внимания на это нет никакого смысла. Любые поводы ищутся, чтобы что-то причинить России... А мы занимаемся важным делом – готовимся к чемпионату мира по футболу. Это праздник для болельщиков, для команд. А кто приедет, как приедет – личное дело каждого.

Мы будем продолжать готовиться и выполнять взятые на себя обязательства. Чемпионат Мира ждут миллионы. Продано уже 1 миллион 300 тысяч билетов. Из них около 20 тысяч выкупили британские болельщики. И я не думаю, что им важно, будут ли присутствовать на матчах политики. Их интересуют сборные", - приводят слова Мутко российские СМИ.

Напомним, что Англия на ЧМ-2018 сыграет в группе G с Тунисом, Панамой и Бельгией.

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