Мутко: "Кубок Конфедераций проводится на высочайшем уровне"



Вице-премьер РФ, президент РФС и глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил, что он доволен организацией Кубка Конфедераций-2017.

"С точки зрения организационной работы Россия проводит и будет проводит турниры любого уровня на самом высоком уровне. Я каждый день общаюсь, проводим штабы. Пока вопросов каких-то нет ни у команд, ни у болельщиков, ни у официальных лиц. Все на высочайшем уровне. Себя не похвалишь – никто не похвалит, но уровень организации Кубка Конфедераций очень высокий. Всем спасибо, но расслабляться нельзя, у нас еще впереди матчи и потом подведем итоги", - приводят слова Мутко российские СМИ.

Напомним, что через год Россия примет Чемпионат Мира.

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