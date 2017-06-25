Мутко: "Кубок Конфедераций проводится на высочайшем уровне"

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Мутко: "Кубок Конфедераций проводится на высочайшем уровне"
Вице-премьер РФ, президент РФС и глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил, что он доволен организацией Кубка Конфедераций-2017. 

"С точки зрения организационной работы Россия проводит и будет проводит турниры любого уровня на самом высоком уровне. Я каждый день общаюсь, проводим штабы. Пока вопросов каких-то нет ни у команд, ни у болельщиков, ни у официальных лиц. Все на высочайшем уровне. Себя не похвалишь – никто не похвалит, но уровень организации Кубка Конфедераций очень высокий. Всем спасибо, но расслабляться нельзя, у нас еще впереди матчи и потом подведем итоги", - приводят слова Мутко российские СМИ.

Напомним, что через год Россия примет Чемпионат Мира.

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