Мутко: "Лебедеву нужно вести себя как мужчина"

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Мутко: "Лебедеву нужно вести себя как мужчина"
Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко остался недоволен словами члена исполкома РФС Игоря Лебедева, который предложил "дать в морду" защитнику сборной России Юрию Жиркову.

"Лебедев - политик и, к сожалению, забывает, что он является и членом исполкома РФС. Мне кажется, что надо определиться - либо одно, либо другое. Жирков провел блестящий турнир, был одним из лучших игроков. И я, и миллионы болельщиков надеемся, что он будет выступать на чемпионате мира. Я не исключаю, что мы дадим этому делу ход, а для начала нужно изучить все его обстоятельства. Юрий Жирков - игрок мирового уровня, а что касается Лебедева, то вести себя надо как мужчина. Дать в морду? Приди и дай, посмотрим, что из этого выйдет", - приводят слова Мутко российские СМИ.

Напомним, что Лебедев остался недоволен удалением Жиркова в матче третьего тура группового этапа Кубка Конфедераций против Мексики (1:2).

Не пропустите: Жирков не собирается требовать извинений от Лебедева. | http://soccernews.ru

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