Мутко: "Лидеры провели достойные матчи"

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился своими впечатлениями от старта нового сезона.

"Спартак", ЦСКА и "Зенит" провели достойные и хорошие матчи, видно, что они очень серьезно готовы. В целом команды показали очень качественный футбол: я считаю, что старт чемпионата России получился впечатляющим и обнадеживающим.

Думаю, нас ожидает хороший сезон, будет серьезная конкурентная борьба. И от этого, естественно, выиграет и весь футбол, и будет расти конкуренция среди игроков, особенно среди футболистов сборной России. Пока все проходит на достаточно высоком уровне", - цитирует Мутко СЭ.

Напомним, сегодня "Зенит" обыграл "СКА-Хабаровск". | soccernews.ru