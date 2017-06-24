Мутко: "Лимит на легионеров был, есть и будет"

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что лимит на легионеров в российском футболе отменяться не будет.

"Лимит был, есть и будет, и в стратегии футбола мы это обозначили. Вы знаете позицию и президента, и председателя правительства, что тут дискуссии проводить? Я соглашусь, что мы можем вернуться к формулировке лимита с точки зрения заявки, а не количества выходящих на поле игроков. Сегодня она такая, не исключаю, что после чемпионата мира мы можем к этому вопросу вернуться. Всё зависит от предложения комитета по профессиональному футболу. Я бы хотел, чтобы это было выработано всеми российскими клубами, всей футбольной общественностью. Но если мы не будем защищать доморощенных игроков, то мы никогда ничего не достигнем на уровне национальной сборной.

Если бы не лимит, мы бы увидели Джикию, Головина, Кутепова, Зобнина? А что касается больших денег - ну так установите потолок зарплат, не платите им столько. Все эти разговоры не хочется бесконечно начинать, решение принято, и оно такое. Это помогло нам на чемпионате Европы в 2008 году, это поможет нам и сейчас" - сказал Мутко.

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