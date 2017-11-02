Мутко: "Локомотив" заслуженно возглавил турнирную таблицу после первого круга"

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Мутко: "Локомотив" заслуженно возглавил турнирную таблицу после первого круга"Президент РФС Виталий Мутко считает, что "Локомотив" заслуженно возглавили турнирную таблицу чемпионата России после первого круга.

"Локомотив" заслуженно возглавил турнирную таблицу после первого круга. Это хорошо мотивированная команда с сильной средней линией, в ее игре все продумано, грамотно выстроено тактически. Но вся конкуренция впереди, ни одна команда не может пройти такой турнир без сбоев.

В том, что нас ждет жесткая конкуренция, я абсолютно уверен. ЦСКА отлично сыграл с "Базелем", надеюсь, еще проявит себя и "Спартак". А еще есть "Краснодар", неплохо выглядит "Урал". Чемпионат получается интересным", - сказал функционер.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 15 32
2 Зенит Санкт-Петербург 15 29
3 ЦСКА Москва 15 25
4 Краснодар 15 24
5 Урал 15 23
6 Спартак Москва 15 22
7 Уфа 15 21
8 Арсенал Тула 15 20
9 Ахмат 15 18
10 Рубин 15 18
11 Ростов 15 18
12 Амкар 15 17
13 Тосно 15 17
14 Динамо Москва 15 14
15 Анжи 15 13
16 СКА Хабаровск 15 12
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