Мутко: "Мне нравится нынешняя сборная России"

Президент РФС Виталий Мутко положительно оценил изменения, которые произошли в сборной России.

"Мы уже давно общаемся. В сборной собраны все профессионалы. Новое поколение ребят - совершенно другого склада, они очень мотивированы. Кузяев, Головин, Миранчуки, Кутепов, Зобнин смотрят на футбол иначе. В целом скажу, что нынешняя команда - очень сбалансирована. Появился Рауш, он добавляет конкурентную среду в линию обороны. Эта команда мне нравится. Она еще на Кубке Конфедераций проявила характер", - цитирует Мутко чемпионат.com.

Напомним, Мутко высказался о прогрессе Кокорина. | soccernews.ru