Мутко: "Многие клубы видят наши перспективы в подходе к лимиту на легионеров"

Президент РФС Виталий Мутко высказался о пользе лимита на легионеров для российского футбола.

"Мы наблюдаем, что в межсезонье многие клубы возвращают молодых игроков из аренды, потому что видят наши перспективы в подходе к лимиту на легионеров. Это правильно, надо думать о будущем. Если приглашать иностранцев, пять-шесть игроков, то это должны быть футболисты высокого уровня. Как в Китае сейчас делают. Они приглашают трёх, но топ-уровня. То, вокруг чего растёт команда и прогрессируют молодые ребята" - сказал Мутко.

Не пропустите: Манчини высказался о лимите на легионеров в РФПЛ. | http://soccernews.ru