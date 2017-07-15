Мутко: "Многие клубы видят наши перспективы в подходе к лимиту на легионеров"

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Мутко: "Многие клубы видят наши перспективы в подходе к лимиту на легионеров"

Президент РФС Виталий Мутко высказался о пользе лимита на легионеров для российского футбола.

"Мы наблюдаем, что в межсезонье многие клубы возвращают молодых игроков из аренды, потому что видят наши перспективы в подходе к лимиту на легионеров. Это правильно, надо думать о будущем. Если приглашать иностранцев, пять-шесть игроков, то это должны быть футболисты высокого уровня. Как в Китае сейчас делают. Они приглашают трёх, но топ-уровня. То, вокруг чего растёт команда и прогрессируют молодые ребята" - сказал Мутко.

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