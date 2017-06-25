Мутко: "Мы не мыслим сборную России без Акинфеева"

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Мутко: "Мы не мыслим сборную России без Акинфеева"
Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко призывает не критиковать вратаря сборной России Игоря Акинфеева, который неудачно сыграл в матче третьего тура группового этапа Кубка Конфедераций против Мексики (1:2). 

"Игорь Акинфеев – это капитан сборной России, мы не мыслим сборную России без Игоря. Это парень, который столько лет служит российскому футболу. Это топовый спортсмен и порядочный человек. Акинфеев создает микроклимат в команде, а ошибки бывают и у Буффона. Он тоже ошибается, а мы ждем его на чемпионат мира, полмира за него переживало, когда он такую же ошибку совершил в финале Лиги чемпионов. На критику Акинфеева не надо обращать внимания, как и на сообщения о допинге в нашем футболе", - приводят слова Мутко российские СМИ.

Напомним, что из-за этого поражений сборная России не сумела выйти в плей-офф и вылетела из турнира.

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