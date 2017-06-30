Мутко: "На ЧМ-2018 ожидаем приезда миллиона иностранных болельщиков"

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Мутко: "На ЧМ-2018 ожидаем приезда миллиона иностранных болельщиков"Президент РФС Виталий Мутко рассчитывает на то, что на время проведения чемпионата мира-2018 в Россию приедет около миллиона иностранных болельщиков. 

"Билетная программа чемпионата мира предполагает около трех миллионов билетов. Мы рассчитываем принять миллион иностранных болельщиков", – заявил Мутко.

Первый матч ЧМ будет сыгран 14 июня, а финал пройдет 15 июля следующего года. 

Читайте: Мутко: "У сборной России есть потенциал" | http://soccernews.ru

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