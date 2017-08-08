Мутко: "Надеюсь, "Спартак" прибавит и серьезно подготовится к Лиге Чемпионов"

Президент РФС Виталий Мутко высказался о последних неудачах московского "Спартака" на внутренней арене.

"В принципе, тревожит, что они пока не могут найти свою игру. Мы с таким трудом взяли шестое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам прошлого сезона, теперь в следующем сезоне у нас в Лиге Чемпионов стартуют три клуба, и этот результат надо закреплять. И такое поражение от "Зенита", и если будут другие - это, конечно, плохо. Надеюсь, что "Спартак" прибавит, хочется, чтобы он серьезно подготовился к Лиге Чемпионов", - цитирует Мутко Советский спорт.

Напомним, "Спартак" нацелился на Гарая. | soccernews.ru