Мутко назвал соперников сборной России по октябрьским матчам

Теги виталий муткороссияиранреспублика корея

Мутко назвал соперников сборной России по октябрьским матчамПрезидент РФС Виталий Мутко назвал соперников сборной России по октябрьским товарищеским матчам.

"О двух играх мы объявили. Одна пройдет с Ираном в Казани, вторая - с Кореей в Москве. Еще раз протестируем и стадион, и город . Соперники - очень интересные азиатские команды, которые уже добились права сыграть на Чемпионате Мира. Поэтому для нас эти игры будут важнейшими. Начинается заключительный этап подготовки сборной к турниру", - цитирует Мутко Р-Спорт.

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