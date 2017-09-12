Мутко назвал соперников сборной России по октябрьским матчам

Президент РФС Виталий Мутко назвал соперников сборной России по октябрьским товарищеским матчам.

"О двух играх мы объявили. Одна пройдет с Ираном в Казани, вторая - с Кореей в Москве. Еще раз протестируем и стадион, и город . Соперники - очень интересные азиатские команды, которые уже добились права сыграть на Чемпионате Мира. Поэтому для нас эти игры будут важнейшими. Начинается заключительный этап подготовки сборной к турниру", - цитирует Мутко Р-Спорт.

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