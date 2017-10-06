Мутко: "Не могу представить чемпионат мира без Месси"

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Мутко: "Не могу представить чемпионат мира без Месси"

Президент РФС Виталий Мутко высказался о возможном непопадании на Чемпионат Мира 2018 года сборной Аргентины.

"Я не могу представить Чемпионат Мира без Месси. Но вчера я смотрел игру... Сейчас у них ещё есть гипотетический шанс" - сказал Мутко.

Отметим, что за тур до конца квалификации ЧМ-2018 Аргентина занимает шестое место в турнирной таблице отбора в Южной Америке. Если в последнем матче "альбиселесте" проиграют, то пропустят ближайший мундиаль.

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