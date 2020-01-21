Мутко не вошел в состав нового правительства Российской Федерации

Теги виталий мутко

Мутко не вошел в состав нового правительства Российской Федерации

Виталий Мутко не вошел в состав нового правительство Российской Федерации.

Ранее стало известно, что новым министром спорта России стал Олег Матыцин.

Мутко с 1997 по 2003 год был президентом петербургского клуба "Зенит". С 2005 по 2009 год и с 2015 по 2018 год он был президентом РФС. Также с 2012 по 2016 год Мутко занимал должность министра спорта РФ. 

С 18 мая 2018 года он являлся заместителем Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития. Свой пост Мутко покинул 15 января 2020 года.

А еще: Правительство России ушло в отставку. Среди них министр спорта и Мутко| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Замдиректора "Сочи" отказался отвечать на вопрос о возможном срыве аренды Кокорина

Замдиректора "Сочи" отказался отвечать на вопрос о возможном срыве аренды Кокорина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов