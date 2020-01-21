Мутко не вошел в состав нового правительства Российской Федерации
Виталий Мутко не вошел в состав нового правительство Российской Федерации.
Ранее стало известно, что новым министром спорта России стал Олег Матыцин.
Мутко с 1997 по 2003 год был президентом петербургского клуба "Зенит". С 2005 по 2009 год и с 2015 по 2018 год он был президентом РФС. Также с 2012 по 2016 год Мутко занимал должность министра спорта РФ.
С 18 мая 2018 года он являлся заместителем Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития. Свой пост Мутко покинул 15 января 2020 года.
А еще: Правительство России ушло в отставку. Среди них министр спорта и Мутко| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15