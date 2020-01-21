Мутко не вошел в состав нового правительства Российской Федерации

Виталий Мутко не вошел в состав нового правительство Российской Федерации.

Ранее стало известно, что новым министром спорта России стал Олег Матыцин.

Мутко с 1997 по 2003 год был президентом петербургского клуба "Зенит". С 2005 по 2009 год и с 2015 по 2018 год он был президентом РФС. Также с 2012 по 2016 год Мутко занимал должность министра спорта РФ.

С 18 мая 2018 года он являлся заместителем Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития. Свой пост Мутко покинул 15 января 2020 года.

А еще: Правительство России ушло в отставку. Среди них министр спорта и Мутко| http://soccernews.ru