Мутко недоволен тем, что матч "Локомотив" - "Спартак" не показали на федеральных телеканалах

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Мутко недоволен тем, что матч "Локомотив" - "Спартак" не показали на федеральных телеканалахВице-премьер РФ Виталий Мутко остался недоволен тем, что в федеральном эфире не показали матч 21-го тура российской Премьер-лиги "Локомотив" – "Спартак" (0:0).

"Ну это они вообще удивили. Посыл понятен, но реализация не вовремя. На мой взгляд, она неправильная. Если такие матчи не показывать, то я не понимаю, что вообще показывать? Абсолютно убеждён: топовые матчи должны транслировать на федеральном канале", – сказал Мутко.

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