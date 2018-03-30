Мутко недоволен тем, что матч "Локомотив" - "Спартак" не показали на федеральных телеканалах

Вице-премьер РФ Виталий Мутко остался недоволен тем, что в федеральном эфире не показали матч 21-го тура российской Премьер-лиги "Локомотив" – "Спартак" (0:0).

"Ну это они вообще удивили. Посыл понятен, но реализация не вовремя. На мой взгляд, она неправильная. Если такие матчи не показывать, то я не понимаю, что вообще показывать? Абсолютно убеждён: топовые матчи должны транслировать на федеральном канале", – сказал Мутко.

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