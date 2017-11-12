Мутко: "Необходимо тщательно проанализировать ошибки организации матча Россия - Аргентина"
Президент РФС Виталий Мутко высказался о проблемах, проявившихся после вчерашнего матча между сборными России и Аргентины.
"Матч в "Лужниках" стал первым за четыре года подобным тестом для всех служб и ведомств, ответственных за проведение спортивных и зрелищных мероприятий. Арена была серьезно обновлена, а на территории спорткомплекса и вблизи от него продолжается ряд строительных работ, которые также потребовали корректировок плана организации матча.
Тем не менее, необходимо тщательно проанализировать все аспекты организации вчерашнего матча и проделать соответствующую работу над ошибками, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность болельщиков при посещении "Лужников" в будущем", - цитирует Мутко чемпионат.com.
Напомним, Мутко дал предварительный комментарий по критике "Лужников". | soccernews.ru
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