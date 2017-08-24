Мутко: "Нисколько не сомневался в ЦСКА"

Президент РФС Виталий Мутко высказался по поводу выхода московского ЦСКА в групповой этап Лиги Чемпионов.

Напомним, что армейцы в обоих матчах последнего раунда квалификации обыграли швейцарский "Янг Бойз" (0:1 и 2:0).

"ЦСКА - молодцы, я в них нисколько не сомневался. В целом всё очень здорово и для России, и для футбола. Плюс, это и вопрос экономики, потому что в Россию придут ресурсы. Стабильный клуб, который всегда ставит максимальные задачи и цели. ЦСКА - пример того, что должны делать клубы, и я думаю, что многие команды по этому пути идут. Когда есть клуб, вокруг него есть основа, есть болельщики. Да, может что-то не получаться, вместе с болельщиками расстраиваются, делают выводы и идут дальше, так в мировом футболе и бывает - тогда у клуба, конечно, будет очень большая история. А у нас, порой, у некоторых клубов есть результат, и все сразу вокруг него танцуем, болельщики ходят, а как только теряется результат, команду сразу бросают" - сказал Мутко.

Напомним, что в Лиге Чемпионов 2017/18 Россию представят "Спартак" и ЦСКА.

Также читайте: Гончаренко: "ЦСКА заслуженно вышел в групповой турнир Лиги Чемпионов". | http://soccernews.ru