Мутко: "Нужно найти решения по защите доморощенных игроков"

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Мутко: "Нужно найти решения по защите доморощенных игроков"
Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что через год в чемпионате России будет новый лимит на легионеров.

"Серьезный шаг, связанный со структурой, будет принят после чемпионата мира. К концу сентября комитет профессионального футбола и представители клубов подготовят свои предложения, все ориентиры даны. Нам нужно определиться таким образом, чтобы найти решения по защите доморощенных игроков, по уровню конкурентной среды в нашем футболе.

Лимит не лимит, каждый выдергивает из текста, как ему удобно. У нас есть стратегия развития футбола, в ней прописаны цели и задачи. Цель одна - поднять конкуренцию в сборной, защитить доморощенных игроков. Пока мы, как в свое время Германия, Испания, приняли такой регламент. Этот сезон идет по старому регламенту, каких-то проблем не должно быть", - приводят слова Мутко российские СМИ.

Не пропустите: Рейнгольд: "На поле должны выходить не больше пяти легионеров, остальные - россияне". | http://soccernews.ru

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