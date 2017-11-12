Мутко о критике "Лужников": "Обязательно изучим все сообщения людей в соцсетях"

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал критические замечания болельщиков в адрес организаторов товарищеского матча между сборными России и Аргентины, состоявшегося на "Лужниках", за то, что они на протяжении долгого времени не могли покинуть стадион.

"Оргкомитету проводить Чемпионат Мира, мы обязательно изучим отзывы всех зрителей и болельщиков, которые пришли на этот матч. Это серьезный вопрос. Приносим извинения за неудобства, которые возникли после окончания встречи. Мы обязательно изучим все сообщения людей в соцсетях.

Да, в этот раз пока организацией занимались сами "Лужники", но давайте помнить, что это фактически новый стадион, тут новая команда, новая логистика, новые стюарды. Мы все вместе готовимся к предстоящему Чемпионату Мира, сделаем все необходимое, чтобы посещение матчей было максимально комфортным для всех", - цитирует Мутко sports.ru.

Напомним, Аргентина обыграла Россию со счетом 1:0. | soccernews.ru