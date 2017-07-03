Мутко о Кубке Конфедераций: "У нас прошел такой прекрасный турнир"

Глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко считает, что интерес болельщиков к Кубку Конфедераций лишний раз доказывает тот факт, что Россия является футбольной страной.

Об этом он заявил после финала турнира, в котором Германия обыграла Чили (1:0).

"Я думаю, этим Кубком Конфедераций мы доказали, что Россия. Финал прошел на высоком уровне, турнир прошел на высоком уровне, болельщики болели на высоком уровне. Поздравляю всех с тем, что у нас прошел такой прекрасный турнир!" - сказал он.

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