Мутко о Кубке Конфедераций: "У нас прошел такой прекрасный турнир"

Теги виталий мутко

Мутко о Кубке Конфедераций: "У нас прошел такой прекрасный турнир"Глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко считает, что интерес болельщиков к Кубку Конфедераций лишний раз доказывает тот факт, что Россия является футбольной страной.

Об этом он заявил после финала турнира, в котором Германия обыграла Чили (1:0).

"Я думаю, этим Кубком Конфедераций мы доказали, что Россия. Финал прошел на высоком уровне, турнир прошел на высоком уровне, болельщики болели на высоком уровне. Поздравляю всех с тем, что у нас прошел такой прекрасный турнир!" - сказал он.

Читайте: Мутко: "ЧМ-2018 мы проведём на том же уровне, что и Кубок Конфедераций"  | http://soccernews.ru

комментарии
Алексей

Организация турнира КК - 2017 на САМОМ высоком уровне и это надо признать! Хочется ПОБЛАГОДАРИТЬ всех, кто участвовал в его организации! Во всех 4-х городах проведения КК, приём команд был ВЕЛИКОЛЕПНЫМ и РАДУШНЫМ! Это был настоящий праздник футбола и спорта! Генеральная репетиция КК-2017 показала, что мы готовы! Ура! Мы готовы! Зрители, и я в том числе, ОЧЕНЬ довольны этим турниром!

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Пьянь

А самое главное что? ВИДЕОПОВТОРЫ!

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