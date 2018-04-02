Мутко о матче "Арсенала" и ЦСКА: "Ожидания - оптимистичные и тревожные"
Приостановивший свою деятельность на посту президента РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от первого матча лондонского "Арсенала" и московского ЦСКА в рамках 1/4 финала Лиги Европы.
"Ожидания - оптимистичные и тревожные. С другой стороны, и "Арсенал", по-моему, сейчас не блещет - нет той команды, которую мы привыкли наблюдать в прежние годы, с этим "Арсеналом" играть можно. Главное - здорово сыграть на выезде, и ЦСКА это умеет - опытнейшая защита, профессиональная и креативная полузащита, агрессивный центрфорвард Понтус Вернблум. Хочется просто пожелать им удачи", - цитирует Мутко СЭ.
Напомним, Игнашевич рассказал о своем отношении к тому, что сыграл 800-й матч в своей карьере. | soccernews.ru
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