Мутко о матче "Арсенала" и ЦСКА: "Ожидания - оптимистичные и тревожные"

Приостановивший свою деятельность на посту президента РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от первого матча лондонского "Арсенала" и московского ЦСКА в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

"Ожидания - оптимистичные и тревожные. С другой стороны, и "Арсенал", по-моему, сейчас не блещет - нет той команды, которую мы привыкли наблюдать в прежние годы, с этим "Арсеналом" играть можно. Главное - здорово сыграть на выезде, и ЦСКА это умеет - опытнейшая защита, профессиональная и креативная полузащита, агрессивный центрфорвард Понтус Вернблум. Хочется просто пожелать им удачи", - цитирует Мутко СЭ.

Напомним, Игнашевич рассказал о своем отношении к тому, что сыграл 800-й матч в своей карьере. | soccernews.ru