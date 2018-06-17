Мутко о полупустых трибунах на матче Египет - Уругвай: "Предлагаю не обращать на это внимания"

Отстраненный временно от исполнения обязанностей президента РФС Виталий Мутко высказался о полупустых трибунах на игре между сборными Египта и Уругвая, которая состоялась в Екатеринбурге.

"Предлагаю не обращать на это внимания. Не копаться в этом. Я многое читаю - мы порой ищем только негатив. Билетная программа не в руках оргкомитета, а у ФИФА. Им нужно задавать вопросы, о том, как они реализуют билеты. Если бы нам за два часа до матча сказали, что есть пять или десять тысяч нереализованных билетов, то мы бы спокойно мобилизовались. Тысячи людей в Екатеринбурге хотели пойти на футбол. Нам отдают крохотную квоту и наши места не пустуют", - цитирует Мутко Чемпионат.

Напомним, Антон Миранчук сравнил Египет с Саудовской Аравией. | soccernews.ru