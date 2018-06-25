Мутко о поражении от Уругвая: "Не нужно впадать в отчаяние"

Вице-премьер РФ по вопросам строительства Виталий Мутко высказался после матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая.

"Думаю, нам не нужно впадать в отчаяние - команда билась до конца, проявила характер. Вдесятером с такой командой биться сложно, а мы создали моментов не меньше, чем уругвайцы в полном составе. Надо относиться к этому как к футболу - это по-настоящему великая игра. Ты можешь мечтать, фантазировать, но всё может получиться наоборот. В футболе много факторов, в их числе есть везение. Прямо скажем, в двух первых матчах помимо желания нам это везение сопутствовало. Сегодня всё сложилось по-футбольному - везения не было, пропустили мяч, потом удаление. Мы можем анализировать, кто как сыграл, но к команде вопросов нет - бились, старались, всю игру на такой сильной жаре противостояли тем, кто в "барселонах" играет" - сказал Мутко.

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