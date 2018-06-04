Мутко о сборной России: "Верю в эту команду"

Временно отстраненный от выполнения обязанностей президента РФС Виталий Мутко поддержал сборную России накануне домашнего Чемпионата Мира.

"Есть выбор тренера, есть видение игры. Давайте ему доверять. Есть много информации, которую не надо раскрывать, почему и что. Также есть определенные критерии, по которым выбирали - состояние здоровья, полезность в настоящий момент для команды и прочее...

Выбор сделан, и надо прекратить возвращаться назад, рассуждать, что было бы. Есть состав, он определен. Давайте вдохнем в них уверенность, чтобы не задрожали колени, когда 80 тысяч запоют гимн... Я верю в эту команду. Если мы начнем бояться, то, что тогда делать? Надо верить. У нас нет других игроков, это лучшие на данный момент футболисты в России. Надо не бояться, а работать", - цитирует Мутко sport24.ru.

Напомним, Масалитин поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ. | soccernews.ru