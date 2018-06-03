Мутко о выборе Черчесова: "Это наши лучшие игроки на данный момент"

Временно отстраненный от занимаемой должности президента РФС Виталий Мутко прокомментировал выбор состава сборной России на Чемпионат Мира, сделанный главным тренером команды Станиславом Черчесовым.

"Состав определен - это наши лучшие игроки на данный момент. Эти ребята понимают, что им предстоит важнейший турнир в их жизни, в жизни российского футбола, вопросов по самоотдаче не будет. Они ответственно готовятся. Хочется пожелать им удачи, спокойствия, и чтобы они помнили, что за ними стоит огромная армия болельщиков, которая переживает за них, поддерживает их", - цитирует Мутко sport24.ru.

Напомним, выбор Черчесова прокомментировал Газзаев. | soccernews.ru