Мутко о выборе Черчесова: "Это наши лучшие игроки на данный момент"
Временно отстраненный от занимаемой должности президента РФС Виталий Мутко прокомментировал выбор состава сборной России на Чемпионат Мира, сделанный главным тренером команды Станиславом Черчесовым.
"Состав определен - это наши лучшие игроки на данный момент. Эти ребята понимают, что им предстоит важнейший турнир в их жизни, в жизни российского футбола, вопросов по самоотдаче не будет. Они ответственно готовятся. Хочется пожелать им удачи, спокойствия, и чтобы они помнили, что за ними стоит огромная армия болельщиков, которая переживает за них, поддерживает их", - цитирует Мутко sport24.ru.
Напомним, выбор Черчесова прокомментировал Газзаев. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0