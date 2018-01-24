Мутко: "Обсудим контракт Черчесова после Чемпионата Мира"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что будущее главного тренера сборной России Станислава Черчесова будет обсуждаться после Чемпионата Мира-2018.

"Когда будет обсуждаться контракт Черчесова? Он у него сейчас действует, впереди чемпионат мира. Чего нам отвлекаться? После чемпионата будем обсуждать", – приводят слова Мутко российские СМИ.

Нынешний контракт Черчесова рассчитан до августа 2018 года.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная России сыграет в одной группе с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом.

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