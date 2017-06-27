Мутко обсудит с Лебедевым слова о Жиркове



Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что он лично встретится с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым.

Мутко намерен обсудить слова Лебедева в адрес защитника сборной России Юрия Жиркова.

Ранее Лебедев заявил, что Жиркову "нужно дать в морду" за его удаление в матче Кубка Конфедераций против Мексики (1:2).

"Мы договорились о встрече с Лебедевым. Посмотрим, что он имел в виду. А после нее уже будем думать, что делать дальше", - приводят слова Мутко российские CМИ. | http://soccernews.ru