Мутко оценил игру сборной России в стартовом матче ЧМ-2018

Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал победу сборной России над Саудовской Аравией (5:0) в стартовом матче Чемпионата Мира-2018.

"Видно, что ребята первые минут 20 волновались, а потом... Рад и горд за ребят, поздравляю, но это пока только первый матч, весь турнир еще впереди, надо двигаться дальше.

Я говорил, что у нас неплохая команда, хотя и понятно, что не с грандами играли. И все-таки матч открытия чемпионата мира уравнивал их шансы", – приводят слова Мутко российские СМИ.

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