Мутко оценил работу Черчесова в сборной России

Бывший президент РФС Виталий Мутко дал оценку работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

"Главное – есть команда, у этой команды есть мысль, она нацелена на результат. Да, в этом плане он задачу выполнил. Он сделал команду».

По ходу подготовки пришлось менять основу, теряли игроков хорошего качества, основных. Но есть игра, есть разные гипотетические расклады, это спорт, в нем все может быть. Давайте готовиться к следующей игре, она может быть сложной", – приводят слова Мутко российские СМИ.

Напомним, что под руководством Черчесова Россия стартовала с двух побед на ЧМ-2018 над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1).

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