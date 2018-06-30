Мутко оценил шансы сборной России в матче с Испанией

1 Теги виталий муткороссияиспания

Мутко оценил шансы сборной России в матче с Испанией

Вице-премьер РФ по вопросам строительства, бывший президент РФС Виталий Мутко высказался по поводу шансов сборной России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

"Команда готова. Какие шансы? Хорошие" - сказал Мутко.

Напомним, что матч испания - Россия состоится завтра в Москве в 17:00 мск.

Не пропустите: Мутко посетил тренировку сборной России. | http://soccernews.ru

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