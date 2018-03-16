Мутко оценил выступление российских команд в 1/8 финала Лиги Европы

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Мутко оценил выступление российских команд в 1/8 финала Лиги Европы

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко оценил выступление клубов РФПЛ в 1/8 финала Лиги Европы.

"ЦСКА уже сделал своё дело. Это уже 1/4 финала, там всё равно, с кем играть, слабых команд нет. Хорошо, что Дзагоев и Головин сыграют с "Арсеналом". Для нас это большой опыт, не играя с такими соперниками на клубном уровне, невозможно брать большие высоты в сборной. "Зенит" несколько разочаровал. Соперник был по силам, но травма Кокорина в начале игры тоже сказалась. "Локомотив" попал на самого сильного соперника, но зато получил огромный опыт, который поможет ему сделать шаг вперёд в дальнейшем" - сказал Мутко.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 22 41
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 22 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 22 31
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 27
9 Ахмат 22 26
10 Ростов 22 26
11 Урал 22 25
12 Динамо Москва 22 24
13 Тосно 22 23
14 Амкар 22 22
15 Анжи 22 20
16 СКА Хабаровск 22 12
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