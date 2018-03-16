Мутко оценил выступление российских команд в 1/8 финала Лиги Европы

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко оценил выступление клубов РФПЛ в 1/8 финала Лиги Европы.

"ЦСКА уже сделал своё дело. Это уже 1/4 финала, там всё равно, с кем играть, слабых команд нет. Хорошо, что Дзагоев и Головин сыграют с "Арсеналом". Для нас это большой опыт, не играя с такими соперниками на клубном уровне, невозможно брать большие высоты в сборной. "Зенит" несколько разочаровал. Соперник был по силам, но травма Кокорина в начале игры тоже сказалась. "Локомотив" попал на самого сильного соперника, но зато получил огромный опыт, который поможет ему сделать шаг вперёд в дальнейшем" - сказал Мутко.

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