Мутко оценил выступления "Спартака" и ЦСКА в Лиге Чемпионов

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Мутко оценил выступления "Спартака" и ЦСКА в Лиге Чемпионов

Президент РФС Виталий Мутко оценил выступления российских команд - "Спартака" и ЦСКА - в Лиге Чемпионов.

"Каждый матч в футболе особенный. Вот "Манчестер Юнайтед" проиграл "Базелю", и теперь у него будет совершенно другой настрой. Классные команды умеют решать задачи, а у нас пока нет умения играть на результат. Вот "Спартак"... Спокойно доигрывай матч c "Марибором", а он пропускает мяч и играет вничью, создавая себе проблемы. Это из раза в раз. Для ЦСКА в Манчестере игра будет непростой, "МЮ" - это сумасшедшая команда, будет непросто" - сказал Мутко.

Напомним, что и "Спартак", и ЦСКА за тур до завершения группового этапа ЛЧ обеспечили себе путёвки в 1/16 финала Лиги Европы. При этом у них есть теоретические шансы пробиться и в следующую стадию самого престижного еврокубквого турнира.

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