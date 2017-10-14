Мутко озвучил задачи сборной России на ЧМ-2018

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Мутко озвучил задачи сборной России на ЧМ-2018

Президент РФС Виталий Мутко озвучил задачи национальной сборной России на домашний Чемпионат Мира 2018 года.

"Предстоящие контрольные матчи как раз должны показать, каких целей мы способны достичь. Конечно, есть желание как минимум выйти из группы. И потом побороться за самое высокое место. К этой теме мы ещё будем возвращаться - вместе с командой, с тренером. В принципе движемся вперёд, все футболисты стараются и с огромным желанием приезжают в национальную команду. Но пока никак не получается сыграть оптимальным составом. Вот опять Головин, Дзагоев были травмированы, Глушаков отсутствовал. Но это жизнь. Перед Кубком Конфедераций тоже пришлось перестраиваться после потери Зобнина, у которого была важная роль. Но мы всех ждём, на всех рассчитываем. Так что давайте пока не станем торопиться с задачами, к этой теме мы ещё вернёмся. А сейчас команда находится в стадии подготовки" - сказал функционер.

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