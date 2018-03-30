Мутко озвучил задачи сборной России на ЧМ-2018

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Мутко озвучил задачи сборной России на ЧМ-2018Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о том, какие задачи стоят перед сборной России на ЧМ-2018.

"Выход из группы? Это задача-минимум.  Если не выйдем, это будет провал. Не важно даже, кто был в группе. Хозяйка чемпионата должна как минимум выходить в плей-офф. Правда, уже в 1/8 финала можем встретиться с испанцами. Хотя можно и с Испанией играть", - сказал он.

Сборная России сыграет в группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

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