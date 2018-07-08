Мутко поблагодарил сборную России за выступление на ЧМ-2018

Вице-премьер России по вопросам строительства, бывший президент РФС Виталий Мутко поблагодарил национальную сборную за выступление на ЧМ-2018.

"Да, все мы расстроены, но это был настоящий матч четвертьфинала Чемпионата Мира - драматичный, дошедший до серии пенальти, роскошный, обе команды заслуживали полуфинала. Я хочу поблагодарить ребят, показавших свой характер - они здорово выступили. У нас есть команда, эту команду полюбили миллионы людей, и это самое главное. Всем спасибо" - сказал Мутко.

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