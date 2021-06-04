Мутко поделился мнением о гегемонии "Зенита" в РПЛ
Бывший президент РФС Виталий Мутко высказался о доминировании "Зенита" в российском футболе.
"Как долго может продлиться гегемония "Зенита"? Тут всё зависит от организаторов чемпионата. Если мы хотим делать его более конкурентным, тогда нужно, чтобы вся система была равноудаленной для всех. Тогда будет идеально. Потому что футбол - сложная вещь, ни один клуб не обходится без спадов. Во время этого спада одному помогают, но не то чтобы впрямую, но в принципе, поэтому он не теряет, а другой заваливается. Мы видели этот чемпионат: и "Зенит" терял, была возможность у "Спартака", потом и он потерял, ЦСКА и "Локомотив" поднимались.
Поэтому я думаю, что у нас должен быть конкурентоспособный чемпионат, потому что шесть-семь клубов имеют очень серьёзную экономическую основу. А это не в каждой стране мира есть. Ведь для клубов нужно четыре составляющие - финансы, тренер, набор игроков и болельщики.
Можно ли сравнить нынешнюю гегемонию "Зенита" с гегемонией "Спартака" в девяностых? Нет, это совершенно разные ситуации. Гегемония "Спартака" была замешана на наших возможностях страны, мы же помним, каким был "Спартак". И на том стиле, который Олег Романцев поставил для команды. Гегемония "Зенита" немного другая - это состав, это мощная экономическая база, ну и какие-то околофутбольные вещи", - считает Мутко.
"Зенит" становится чемпионом России три года подряд. Во всех триумфальных сезонах команду возглавлял Сергей Семак.
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