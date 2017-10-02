Мутко поделился ожиданиями от ближайших матчей сборной России

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от ближайших товарищеских матчей сборной России против Южной Кореи и Ирана.

"Чем ближе чемпионат мира, тем важнее матчи. Хочется, чтобы был состав, который наигрывался к турниру. Тем более, южнокорейская и иранская сборные - участники чемпионата мира и теоретически могут попасть в нашу группу, так что есть шанс изучить возможности потенциальных соперников. Последние октябрьские квалификационные матчи завершатся и определимся со следующими спарринг-партнёрами. Сейчас это тяжеловато - борьба закончилась только в одной отборочной группе" - сказал Мутко.

Напомним, что 7 октября Россия сыграет с Южной Кореей, а 10 октября - с Ираном.

Не пропустите: Черчесов назвал состав сборной России на товарищеский матч с Южной Кореей. | http://soccernews.ru