Мутко поделился ожиданиями от ближайших матчей сборной России

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Мутко поделился ожиданиями от ближайших матчей сборной России

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от ближайших товарищеских матчей сборной России против Южной Кореи и Ирана.

"Чем ближе чемпионат мира, тем важнее матчи. Хочется, чтобы был состав, который наигрывался к турниру. Тем более, южнокорейская и иранская сборные - участники чемпионата мира и теоретически могут попасть в нашу группу, так что есть шанс изучить возможности потенциальных соперников. Последние октябрьские квалификационные матчи завершатся и определимся со следующими спарринг-партнёрами. Сейчас это тяжеловато - борьба закончилась только в одной отборочной группе" - сказал Мутко.

Напомним, что 7 октября Россия сыграет с Южной Кореей, а 10 октября - с Ираном.

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