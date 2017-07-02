Мутко поделился ожиданиями от финала Кубка Конфедераций

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Мутко поделился ожиданиями от финала Кубка Конфедераций

Президент РФС Виталий Мутко высказался в преддверии финального матча Кубка Конфедераций между сборными Германии и Чили.

"Сыграют две команды высочайшего уровня, но с разными стилями. Германия - восхищён её игрой, настолько обученная команда, профессиональная, дисциплина фантастическая, взаимопонимание чувствуется, рука тренера, машина просто. И эмоциональные чилийцы с великолепными звёздами - Видалем, Санчесом. Команда, которая может изменить ход любого матча. Будет настоящий финал, красивая игра" - сказал функционер.

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