Мутко подвел итоги ЧМ-2018
Бывший президент РФС Виталий Мутко дал оценку уровню проведения Чемпионата Мира-2018.
"Чемпионат удался, он прошел на высоком уровне, и это уже сложно изменить – это мнение людей, побывавших в нашей стране. Но не менее важно, что россияне благодаря этому чемпионату прочувствовали свою уникальность, открытость и дружелюбие. Сейчас всех нас можно поздравить с большим футбольным праздником", - приводят слова Мутко российские СМИ.
"Люди в восторге от пребывания в России, это результат труда миллионов людей, может и незаметных на первый взгляд, – служб безопасности, волонтеров, стюардов, транспортных служб. Замечательно отработали все города, мы приобрели бесценный опыт. Это – общий успех", – добавил Мутко.
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