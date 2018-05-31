Мутко подвёл итоги матча Австрия - Россия

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал поражение национальной сборной от Австрии в товарищеском матче.

"Конечно, все мы хотим положительного результата, но команда прошла тяжёлый двухнедельный сбор, поэтому игра, которую мы увидели, не сильно изобиловала яркими эпизодами, всплесками красивой игры. Но это не значит, что всем нам сейчас нужно расстраиваться. Следующая игра 5 июня должна быть куда интереснее. Мы серьёзно работаем, у нас талантливые, интересные игроки" - сказал Мутко.

Напомним, что Россия проиграла Австрии со счётом 0:1, при этом не нанеся в створ ворот соперника ни одного удара.

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