Мутко подвёл итоги матча Австрия - Россия

3 Теги виталий муткороссияавстрия

Мутко подвёл итоги матча Австрия - Россия

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал поражение национальной сборной от Австрии в товарищеском матче.

"Конечно, все мы хотим положительного результата, но команда прошла тяжёлый двухнедельный сбор, поэтому игра, которую мы увидели, не сильно изобиловала яркими эпизодами, всплесками красивой игры. Но это не значит, что всем нам сейчас нужно расстраиваться. Следующая игра 5 июня должна быть куда интереснее. Мы серьёзно работаем, у нас талантливые, интересные игроки" - сказал Мутко.

Напомним, что Россия проиграла Австрии со счётом 0:1, при этом не нанеся в створ ворот соперника ни одного удара.

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комментарии
Леонид

Наш талантливейший допингист, Мутко, знает, что говорит.Видно, к игре с турками приготовил чудодейственное средство, замешанное лично им на наркотиках. И побегут наши игроки куда нибудь, не зная усталости. А после ЧМ нашего наркома по строительству, усадят в кресло премьер министра. Страна должна ценить своих героев.

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Жирков

Мутко, затягивай к нам в тренеры Зидана!!!

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ВИКТОР

позор снимайтес с чм

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