Мутко покинет пост президента РФС

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Мутко покинет пост президента РФС

Президент РФС Виталий Мутко в скором времени покинет свой пост, сообщает телеграм-канал "Бойлерная".

По информации источника, 59-летний функционер сложит полномочия в течение трёх недель и сосредоточится на работе в правительстве. На этом лично настоял президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС в ноябре 2017 года, однако в ближайшее время намеревался вернуться к исполнению обязанностей.

Сейчас союзом на временной основе руководит Александр Алаев

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