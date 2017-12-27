Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018, об этом сообщил сам функционер.

"Сорокин станет председателем организационного комитета Чемпионата Мира 2018 года. Он будет взаимодействовать с ФИФА. Я займусь координацией работы со стороны правительства" - сказал Мутко.

Напомним, что Сорокин также занимает пост генерального директора оргкомитета "Россия-2018".

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