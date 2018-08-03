Мутко получил новую должность

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Мутко получил новую должность
Бывший президент РФС Виталий Мутко назначен на еще одну должность и стал председателем межведомственной комиссии по реализации стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2020 года.

Об этом сообщил официальный портал правовой информации.

Кроме того, Мутко является вице-премьером РФ по вопросам строительства и регионального развития, а также входит в попечительский совет РФС.

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