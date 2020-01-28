Мутко получил руководящую должность в государственной компании

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Мутко получил руководящую должность в государственной компании
Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко получил должность генерального директора инвестиционной государственной компании "Дом.рф", сообщает "РИА Недвижимость".

"Да, мы подтверждаем эту информацию", - сообщил представитель чиновника.

61-летний Мутко ранее являлся заместителем председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития, министром спорта России, членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. С 1997 по 2003 годы Мутко являлся президентом петербургского "Зенита".

Несколько недель назад Мутко покинул пост в правительстве РФ вместе с остальными членами организации. В состав нового правительства он не вошел.

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