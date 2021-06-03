Мутко порассуждал о перспективах сборной России на Евро-2020

Фото инстаграм Виталия Мутко

Бывший президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020.

"Как далеко сборная продвинется на Евро? Очень сложный вопрос. Конечно, шансы всегда есть. В любом турнире перед стартом шансы у всех одинаковые. Поэтому хочется пожелать удачи. Предсказывать что-то сложно, потому что группа такая... Бельгия в рейтинге команда номер один, нравится нам или нет. Дания сейчас просто на ходу. Поэтому будет непросто.

Ребята всё понимают. Техническая подготовленность, самоотдача - вот этим можем брать в связи с тем, что играем дома с Бельгией. Будет крайне сложно. Перед голландцами в 2008 году нам тоже говорили, что шансов нет", - сказал Мутко.

На групповом этапе континентального первенства россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

С итоговой заявкой национальной сборной на Евро-2020 можно ознакомиться здесь.

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