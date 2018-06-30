Вице-премьер РФ по вопросам строительства, бывший президент РФС Виталий Мутко посетил тренировку сборной России.

Чиновник пообщался с игроками и тренерами национальной команды, которые готовятся к матчу 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

Напомним, что матч испания - Россия состоится завтра в Москве в 17:00 мск.

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