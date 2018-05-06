Мутко поздравил "Локомотив" с чемпионством

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко поделился мыслями по поводу победы "Локомотива" в чемпионате России.

"Могу только от всей души поздравить "Локомотив". Считаю, что "Локомотив" в этом сезоне заслужил чемпионство. Очень рад за команду, клуб и болельщиков. Очень долго лидировали, но долго не могли сделать последний шаг, немножко потрепали нервы болельщикам, но поставили логичную точку в отличном футбольном матче, забили красивый мяч и по делу одержали победу. В клубном футболе очень большое значение играет роль тренера. Это ежедневная работа, микроклимат, это всё полная заслуга Юрия Павловича. Поздравляю его персонально" - сказал Мутко.

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